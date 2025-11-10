Цена на золото превысила $4100 впервые с конца октября

Стоимость декабрьского фьючерса на золото поднялась выше $4100 за тройскую унцию впервые с 27 октября. По состоянию на 16:38 мск цена на золото росла на 2,4%, до $4105 за тройскую унцию, следует из данных Investing.com.

Аналитики связывают рост стоимости золота с признаками ослабления экономики США, которые обычно усиливают привлекательность драгметалла как безопасного актива. В октябре в США был зафиксирован всплеск увольнений и ухудшение потребительских настроений, пишет The Wall Street Journal.

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение процентных ставок в декабре, отмечает газета. 29 октября Федеральная резервная система США второй раз подряд снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75–4% годовых.