Оборот общественного питания в Новороссийске составил 10,9 млрд рублей

Полный круг организаций общественного питания в Новороссийске за десять месяцев 2025 года достиг оборота в 10,9 млрд рублей. Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2026 и плановый период 2027-2028 годов, утвержденному администрацией города, показатель по сравнению с прошлым отчетным периодом увеличился на 103,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В 2024 году оборот общепита на территории Новороссийска составил 9,2 млрд руб., а в 2023 – 7,7 млрд руб. В следующем году показатель может увеличиться до 12 млрд, о чем свидетельствует социально-экономический прогноз.

По крупным и средним организациям оборот общественного питания в текущем году достиг 2,8 млрд руб. Прошлогодний оборот составил 2,3 млрд руб. На 2026 год планируется увеличить показатель до 3,1 млрд, а в 2028 году – до 3,6 млрд.

В прогнозе социально-экономического развития Новороссийска на предстоящие годы указывается, что в настоящее время в городе осуществляют свою деятельность 17,9 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Среднесписочная численность сотрудников МСП в городе-герое составляет 26,5 тыс. человек.

София Моисеенко