Два человека пострадали при атаках 49 БПЛА в Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 24 боеприпасов и 49 беспилотников. В результате пострадали два мирных жителя. Разрушения установлены в 14 жилых помещениях и семи транспортных средствах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Самые серьезные последствия зафиксированы в Корочанском районе. Беспилотник атаковал торговый центр в Короче, из-за чего произошел пожар. В результате пострадали мирный житель и сотрудник МЧС. Оба госпитализированы. В Короче сгорели три коммерческих объекта, были повреждены огнем четыре квартиры в многоквартирном доме и два частных дома. Часть райцентра и два села временно оставались без света. В селе Погореловка из-за атаки беспилотника получили разрушения два частных дома. Всего по муниципалитету выпустили десять БПЛА.

Грайворонский округ за сутки атаковали с помощью 22 боеприпасов и 12 дронов. В Грайвороне пострадали три частных дома и четыре легковых автомобиля, коммерческое здание, в селе Мощеном — легковой автомобиль, в селе Новостроевка-Первая — помещение на территории сельхозпредприятия, в селе Глотове — частный дом и надворные постройки. Раненых нет.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадали четыре человека. Разрушения получили 54 жилых объекта и 11 транспортных средств.

Алина Морозова