Четыре человека пострадали при атаках 61 БПЛА в Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 20 боеприпасов и 61 БПЛА. В результате пострадали четыре человека. Разрушения получили 54 жилых объекта и 11 транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Двое пострадавших установлены в Борисовском округе. В результате атаки дрона по коммерческому объекту были ранены два человека. Мирную жительницу госпитализировали, второго пострадавшего отпустили домой. Всего по округу выпустили пять БПЛА. В результате были повреждены три автомобиля, навес и оборудование коммерческого объекта, административное здание.

В Грайворонском округе из-за атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль в селе Новостроевка-Первая был ранен водитель. После оказания помощи в медучреждении его отпустили домой. За сутки по округу выпустили 13 боеприпасов в ходе трех обстрелов и 11 беспилотников. В результате разрушения получили четыре автомобиля и оборудование предприятия.

В Краснояружском районе мирный житель пострадал из-за детонации дрона на парковке предприятия в райцентре. Он продолжит лечение амбулаторно. Всего по муниципалитету выпустили четыре боеприпаса в ходе двух обстрелов и четыре БПЛА. В результате были повреждены частный дом, две машины и гараж.

Алина Морозова