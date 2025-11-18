В Северной Осетии глава сельсовета обвиняется в злоупотреблении полномочиями

Следственные органы Следственного комитета России по РСО-Алания возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы одного из сельских поселений Ирафского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Фото: Пресс-служба СУ СК по РСО-А

Экс-чиновнику инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Согласно материалам дела, в 2016 году чиновник выдал человеку выписку из похозяйственной книги с заведомо ложными сведениями о праве пожизненно-наследуемого владения земельным участком площадью около 4900 кв. м. Этот документ лег в основу незаконной регистрации права собственности на указанный участок. Муниципальному бюджету был нанесен ущерб свыше 840 тыс. руб.

По данным СК России, действия подозреваемого привели к нарушению закона и незаконному отчуждению муниципальной земли, что повлекло значительные материальные потери для района. На сегодняшний день следователи продолжают сбор доказательств, а также предпринимают меры по возмещению ущерба. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. Расследование ведется при взаимодействии Следственного комитета и прокуратуры с целью восстановления законности и защиты муниципального имущества в Ирафском районе.

Станислав Маслаков