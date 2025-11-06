Росфинмониторинг назвал самую частую причину блокировки банковского счета

Самая частая причина блокировки банковского счета — нетипичное поведение клиента. Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» заявил начальник управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов.

Нетипичным поведением банк может посчитать слишком частые переводы средств или операции на суммы, которые не соответствуют официальному доходу человека, объяснил господин Курьянов. Он отметил, что банк ограничивает дистанционное обслуживание клиента, когда фиксирует подобные случаи, и просит пользователя объяснить характер проведенных операций. Если проверка покажет, что нарушений не было, банк снимет ограничения.

Такие меры связаны с выполнением требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и положениями закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», пояснил Александр Курьянов. Банк может приостановить подозрительный перевод на два дня или вовсе отказать в его проведении.

26 августа Банк России обязал банки раскрывать причины блокировки карт и приостановления операций по счету. В Центробанке отметили, что кредитные организации должны четко разграничивать требования 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и закона 115-ФЗ о противодействии легализации средств. Ссылаться на оба закона, не имея достаточных оснований, недопустимо, подчеркнули в ЦБ РФ.

12 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ зафиксировал всплеск жалоб о необоснованных блокировках счетов. Она призвала не допускать этого в будущем и подчеркнула, что Центробанк пытается улучшить процесс обмена данными с кредитными организациями по этому вопросу.