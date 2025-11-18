В Дагестане в ДТП с автомобилем и лошадью погиб человек

В Дагестане в аварии с автомобилем и лошадью погиб человек, еще двое пострадали. ДТП случилось вечером 17 ноября на автодороге «Буйнакск-Кизилюрт», сообщили в ГУ МВД России по региону.

Предварительно установлено, что 40-летний водитель «ВАЗ 21101» не успел отреагировать на выбежавшую на дорогу лошадь и сбил ее.

В результате случившегося автомобилист скончался на месте происшествия. 31-летнего и 35-летнего пассажиров госпитализировали.

Детальные обстоятельства уточняются.

Мария Хоперская