В Самарской области два министра стали доступны в МАХ для обращений

В Самарской области два региональных министра открыли свои страницы в национальном мессенджере МАХ для общения с населением. Сделано это для оперативной обработки вопросов жителей.

Министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов для обратной связи предоставил номер +7 (937) 062-93-48, по которому все желающие могут отправлять свои вопросы и предложения. Отправлять можно только сообщения, звонки не принимаются. В МАХ теперь доступен по номеру +7 (927) 207-12-35 министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань.

Ранее возможность присылать обращения в MAX предоставил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В мессенджере также доступны глава ТольяттиИлья Сухих и самарский градоначальник Иван Носков.

Андрей Сазонов