Глава Самары Иван Носков открыл страницу в MAX для обращений

Глава Самары Иван Носков открыл свою страницу в национальном мессенджере МАХ для общения с горожанами. Это сделано для тех, кому неудобно пользоваться «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для обратной связи был предоставлен номер +7 (937) 062-93-48, по которому все желающие могут отправлять свои вопросы и предложения. Отправлять можно только сообщения, звонки не принимаются.

Ранее возможность присылать обращения в MAX предоставил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В мессенджере также доступен глава Тольятти Илья Сухих.

Андрей Сазонов