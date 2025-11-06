Глава Тольятти открыл страницу в MAX для обращений

Глава Тольятти Илья Сухих открыл свою страницу в национальном мессенджере МАХ для общения с горожанами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Градоначальник отметил, что новая платформа позволит расширить возможности для диалога с жителями. Для обратной связи был предоставлен номер +7 (917) 827-26-07, по которому все желающие могут отправлять свои вопросы и предложения.

В связи с загруженностью глава города предупредил, что не сможет отвечать на звонки, но заверил, что лично будет читать все поступающие сообщения.

Андрей Сазонов