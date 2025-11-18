«Ключавто» «отбил» крупную сумму по иску о плате за пользование чужой техникой

Спор компаний группы «Ключавто» с автосервисной компанией «ДримКар» завершился в Верховном суде РФ взысканием с автодилера 42 млн руб. за пользование оборудованием. Эта сумма оказалась почти в 17 раз меньше изначально заявленной «ДримКаром». Сведения об этом размещены в арбитражной картотеке.

Фото: Ключавто

Верховный суд РФ отказался истребовать для рассмотрения в судебном заседании дело о взыскании доходов, полученных от использования чужого оборудования по требованиям ныне банкротящегося ООО «Автосервисная компания "ДримКар"» из Московской области к компаниям холдинга «Ключавто» (российский автодилер, локализованный на Кубани).

Речь идет об оборудовании, оставленном «ДримКаром» на своих старых техбазах в Ставрополе. Компания в 2007 году построила там на проспекте Кулакова автосалон и центр по техническому обслуживанию автомобилей. Несколько лет спустя эта недвижимость была заложена и перешла банку, который и продал их кубанскому автодилеру. Сам же «ДримКар» ушел в банкротство, и конкурсный управляющий начал требовать с нового хозяина автосалона и центра техобслуживания оборудование, оставленное там прежним владельцем.

Впоследствии ставропольский суд обязал «Ключавто» вернуть практически все оборудование. И после этого кубанскому дилеру были предъявлены требования о взыскании доходов за пользование им. Изначально «ДримКар» поставил вопрос о 753 млн руб., но по итогам двух кругов рассмотрения спор закончился взысканием с автодилера 42 млн руб. Как ранее рассказывал «Ъ-Кубань», долгие разбирательства были вызваны необходимостью соблюсти баланс между взысканием упущенной выгоды и расходами компаний «Ключавто» на содержание и ремонт оборудования и иные издержки. В итоге изменение методики экспертизы привело к радикальному снижению объема взыскания.

Параллельно аналогичный спор дилер продолжает с компанией «Интеграл», которая купила у «ДримКара» другой автоцентр в хуторе Красный Пахарь Минераловодского района Ставрополья вместе с оборудованием для автосервиса. Этот объект в итоге ряда сделок также перешел к банку как к залоговому кредитору, а впоследствии был выкуплен у банка «Ключавто». После этого «Интеграл» также предъявил компаниям кубанского дилера свои права на находившееся в автоцентре оборудование на 155 млн руб. На текущий момент суды удовлетворили требования на 38,3 млн руб. Это решение «Интеграл» обжаловал в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Михаил Волкодав