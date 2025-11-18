В порту Махачкалы до 2028 года построят крупнейший зерновой терминал на Каспии

В Махачкале планируют возвести новый зерновой терминал с мощностью перевалки в 1,5 млн тонн в год и вместимостью единовременного хранения 100 тыс. тонн, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Махачкалинского морского торгового порта.

Проект увеличит существующие мощности порта почти в три раза: сейчас мощности зернового терминала составляют около 0,5 млн тонн в год. Работы по строительству должны завершиться до конца 2028 года. Помимо нового зернового терминала, планируют модернизировать контейнерный терминал, затраты лягут на собственные средства порта. В рамках государственной поддержки ведется строительство четырехполосной автодороги от порта к федеральным трассам Астрахань – Махачкала и Ростов – Баку, что улучшит логистику грузов.

Сейчас Махачкалинский морской торговый порт обслуживает до 3 млн тонн различных грузов в год и имеет причалы с общей мощностью перегрузки свыше 3 млн тонн, включая генеральные, навалочные и контейнерные грузы. Проект предусматривает значительное наращивание перевалочных мощностей порта, техническое обновление причалов и создание сухого порта для обслуживания транзитных грузопотоков. Эти меры направлены на ускорение таможенных процедур и повышение эффективности работы порта, что должно способствовать росту грузооборота и развитию региона в целом.

Эксперты экономического рынка скептически оценивают перспективы расширения зернового терминала в связи с сокращением российского экспорта зерна и узкой географией покупателей, где доминируют Азербайджан и Иран. Это создает риски экономической неэффективности проекта, несмотря на значительные инвестиции и развитие инфраструктуры. Вместе с тем, строительство нового терминала и модернизация порта вписываются в стратегию развития торговых путей и укрепления транспортного коридора «Север–Юг», что должно повысить конкурентоспособность и пропускную способность порта в ближайшие годы.

Станислав Маслаков