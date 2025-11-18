Николай Андреев: «Креатив — это упорный труд»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 13 ноября провели очередной бизнес-завтрак. На этот раз спикером мероприятия стал креативный директор агентства Ruport Николай Андреев. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал, как пришел в агентство, что такое маркетинг, чем брендинг отличается от рекламы и почему не стоит стесняться «плохих идей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер бизнес-завтрака Николай Андреев

Фото: Михаил Брайко Спикер бизнес-завтрака Николай Андреев

Фото: Михаил Брайко

Николай родился в Рязани. В Краснодар переехал в пятнадцатилетнем возрасте, в середине 90-х годов, когда это еще не было модным трендом. Учился на факультете журналистики, несколько лет проработал по специальности на телевидении. Как вспоминает Николай, именно там он научился работать со словом.

«Приходишь утром на работу, а у тебя вечером должен выйти новостной сюжет. И тебе нужно в течение дня найти тему, снять, смонтировать сюжет и выпустить его в эфир. То есть оперативно нужно что-то сделать из ничего. В этом суть профессии и журналиста, и рекламщика»,— говорит спикер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Андреев: «Если вы хотите поменять поведение людей, тогда идите в маркетинг и рекламу»

Фото: Михаил Брайко Николай Андреев: «Если вы хотите поменять поведение людей, тогда идите в маркетинг и рекламу»

Фото: Михаил Брайко

Затем Николай несколько лет проработал политтехнологом. В Ruport попал случайно. Для агентства коллеги попросили помочь сделать телевизионную программу. В итоге он сделал целый цикл передач для ТВ и радио, и с тех пор работает в агентстве.

«Если вас не устраивает среда вокруг, вещи в руках или еда на столе, вам нужно идти работать продуктологом. А если вы хотите поменять поведение людей, тогда идите в маркетинг и рекламу»,— убежден Николай Андреев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как считает Николай Андреев, маркетинг — это большая система

Фото: Михаил Брайко Как считает Николай Андреев, маркетинг — это большая система

Фото: Михаил Брайко

По его словам, маркетинг — это большая система. Он идет от понимания потребности и запросов на формирование продукта. Далее — полное обеспечение системы продвижения продукта, в том числе влияние на ценообразование и продажи, репутацию, работа с возражениями, повторными покупками.

«Мы долгое время спорили, кто мы такие: рекламное агентство, брендинговое, креативное или диджитальное. В результате родилась формулировка: агентство глобальных изменений. Глобальные изменения чаще всего являются именно тем стимулом, с которым к нам приходит клиент. Обычно к нам обращаются те, кто выходит на новую ступень рынка»,— говорит Николай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Резиденты и гости клуба интересовались, чем отличается маркетинг от рекламы, и в чем специфика брендинга Фото: Михаил Брайко Резиденты и гости клуба интересовались, чем отличается маркетинг от рекламы, и в чем специфика брендинга Фото: Михаил Брайко Резиденты и гости клуба интересовались, чем отличается маркетинг от рекламы, и в чем специфика брендинга Фото: Михаил Брайко Следующая фотография 1 / 3 Резиденты и гости клуба интересовались, чем отличается маркетинг от рекламы, и в чем специфика брендинга Фото: Михаил Брайко Резиденты и гости клуба интересовались, чем отличается маркетинг от рекламы, и в чем специфика брендинга Фото: Михаил Брайко Резиденты и гости клуба интересовались, чем отличается маркетинг от рекламы, и в чем специфика брендинга Фото: Михаил Брайко

По его словам, Ruport занимаемся стратегическим брендингом. Если у клиента есть понимание продукта, то задача агентства его упаковать так, чтобы этот продукт был заметен на рынке и чтобы потребители понимали, про что он. Чем более ярким и нестандартным будет продвижение, тем лучше для продукта, считает Николай.

Как отмечает спикер бизнес-завтрака, в рекламе можно просчитать вложения и отдачу от них. В брендинге посчитать в деньгах вклад агентства в создание и успех бренда довольно сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Николай Андреев — креативный директор агентства Ruport; Ярославна Пшеничная — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Роман Левицкий — основатель агентства Ruport, совладелец компании; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Николай Андреев — креативный директор агентства Ruport; Ярославна Пшеничная — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Роман Левицкий — основатель агентства Ruport, совладелец компании; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

«Креатив — это упорный труд, это в том числе работа на количество. Не нужно стесняться "плохих идей". Если все время стараться что-то делать, то рано или поздно начнет получаться»,— резюмировал Николай Андреев, отвечая на вопросы гостей и резидентов клуба.

ИП Пшеничный Алексей Александрович