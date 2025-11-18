Воронежский «АВА-трейд» решил обанкротить липецкий завод тепличных конструкций

Арбитражный суд Липецкой области зарегистрировал банкротный иск воронежского алюминиевого завода ООО «АВА-трейд» к местному ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» (ЛЗТК). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заявление пока не принято к производству. Размер задолженности и причины ее возникновения не раскрываются.

В конце августа Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск «АВА-трейд» о взыскании с ЛЗТК 74,7 млн руб. В эту сумму оценили задолженность по договору поставки алюминиевого профиля и пени. Решение не было обжаловано.

По данным Rusprofile, ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» (ЛЗТК) было зарегистрировано в городе Грязи Липецкой области в ноябре 2014 года. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал — 13,4 тыс. руб. Единственный владелец — ставропольское ООО «Созвездие» Эдуарда Андрусенко (99,99%) и Ивана Севостьянова (0,01%). Гендиректор — Николай Барышников. По итогам 2024 года ЛЗТК получил 4,3 млрд руб. выручки и 203 млн руб. чистой прибыли.

В 2025 году ЛЗТК подал шесть исков к липецким производителям гофрокартона ООО «Элекс плюс» и ООО «Элекс +», которыми в равных долях владеют Оксана Борисова и Сергей Орел. Общий размер требований составляет 951,25 млн руб., однако истец по два раза пытался взыскать с «Элекс+» по 292,4 млн руб. и по 98,25 млн руб. Четыре заявления были возвращены ЛЗТК, еще от двух он отказался.

ООО «АВА-трейд», по данным Rusprofile, было зарегистрировано в Семилукском районе Воронежской области в июле 2008 года. Основной вид деятельности — производство алюминия. Уставный капитал составляет 601,6 млн руб. Генеральный директор — Андрей Гусев. Компанию контролируют Сергей Солодов и Антон Воронов через ООО «АЛ5 инвест» и ООО «МАК». По итогам 2024 года алюминиевый завод выручил 4,9 млрд руб. и получил 39 млн чистой прибыли.

До 2017 года «АВА-трейд» принадлежал банкротящемуся воронежскому бизнесмену Леониду Арапову. Он же до 2022 года был главой предприятия. В апреле 2022 года решением ООО «АЛ5» (основными долями владеют господа Солодов и Воронов, а также господин Арапов, в суде оспаривается переход контроля над компанией к двум первым бизнес-партнерам) полномочия бизнесмена на посту гендиректора были прекращены. Тогда же алюминиевый завод возглавил Сергей Солодов. После этого начался корпоративный конфликт, который продолжился и в других юрлицах ГК «АЛ5».

Подробнее о корпоративном конфликте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова