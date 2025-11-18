Комиссия выявила повреждения в 70 квартирах после атаки БПЛА на Новороссийск 14 ноября

В Новороссийске продолжаются работы по устранению последствий атаки беспилотников, произошедшей 14 ноября. Городские службы, по данным мэрии, действуют в оперативном режиме, сосредоточившись на восстановлении поврежденных жилых домов и оказании помощи пострадавшим.

В Южном районе, на проспекте Ленина, 95, завершена первичная очистка территории, продолжается устранение повреждений во дворе. Определен подрядчик из числа местных предпринимателей, который с завтрашнего дня приступит к замерам и замене поврежденных окон.

В Центральном районе, на улице Губернского, управляющая компания занята восстановлением фасада здания, в ближайшее время ожидается установка новых оконных блоков.

По итогам обследования, проведенного организованными группами специалистов, установлено 49 поврежденных квартир в Южном районе и 21 — в Центральном. Основные разрушения касаются фасадов домов и оконных конструкций.

Администрации районов продолжают сбор документов для оформления компенсаций. В Южном районе сформированы 32 комплекта, в Центральном — 12. Прием заявлений от жителей продолжается.

Вячеслав Рыжков