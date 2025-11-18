На Кубани количество субъектов МСП выросло почти на 20%

Количество малых и средних предприятий в Краснодарском крае за последние пять лет выросло почти на 20% и достигло 317 тыс., сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, МСП остается ключевой частью региональной экономики: в этом секторе заняты 1,4 млн человек, то есть почти половина трудоспособного населения. Он напомнил, что в крае действует 210 мер поддержки общей стоимостью свыше 51 млрд руб.

Выручка предприятий малого и среднего бизнеса за тот же период увеличилась в 1,8 раза и по итогам 2024 года приблизилась к 5 трлн руб. В региональной статистике МСП составляют 86,3% всех хозяйствующих субъектов.

Основными направлениями остаются торговля, логистика и хранение, строительство, операции с недвижимостью, а также профессиональные и технические услуги — от бухгалтерского сопровождения до архитектурного проектирования. Значимую долю занимают обрабатывающие производства, гостиницы, предприятия питания и сельхозпроизводители.

Край традиционно занимает четвертую позицию в стране по числу субъектов МСП, обеспечивая 41% малого и среднего бизнеса Южного федерального округа.

Вячеслав Рыжков