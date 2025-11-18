В пригородных электричках Кубани число льготников вырастет на 17%

АО «Кубань Экспресс-Пригород» ожидает, что по итогам 2025 года число пассажиров, воспользовавшихся правом на бесплатный проезд в пригородных составах, увеличится на 17%. По данным компании, общий поток льготников — как получающих бесплатный проезд, так и пользующихся скидками — уже вырос на 6% к уровню прошлого года, сообщили Бизнес ФМ Краснодар в пресс-службе перевозчика.

В компании фиксируют устойчивое увеличение спроса на пригородные перевозки среди льготных категорий граждан. Рост пассажиропотока сопровождается расширением маршрутной сети: в 2025 году количество рейсов достигло 221 по 37 направлениям, включая действующие проекты городской электрички в Краснодаре и Сочи.

Вячеслав Рыжков