Анапу украсят к Новому году в славянском стиле

В Анапе разработали концепцию новогоднего оформления курорта. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

На планерном совещании в мэрии Анапы обсудили украшение города-курорта к новогодним праздникам. Основными цветами оформления выбрали красный, белый и золотой, фирменный стиль сформировали в соответствии с культурным кодом и решили внести в концепцию славянские узоры и росписи.

На территории Анапы установят красно-белые фигурки лошадей, петушков и матрешек. В едином стиле планируется выполнить постеры, баннера и наклейки, которыми могут украсить остановки общественного транспорта и автобусы. Главной новогодней локацией в Анапе станет Театральная площадь, где установят ансамбль из шести елок с игрушками, созданными местными ремесленниками. На площади поставят новый арт-объект в виде световой лошади с санями.

По данным администрации города, в этом году из-за режима ЧС и ограничений, действующих по береговой линии Анапы, на Центральном пляже не будет работать лаундж-зона. Традиционную семью песковиков жители и гости Анапы смогут увидеть рядом с Театральной площадью на территории будущего парка сказок. В новом парке установят новые фотозоны.

Фасад центра культуры «Родина» украсят трехметровой световой надписью «С Новым годом» с лошадями по бокам, на улицах Гоголя и Кати Соловьяновой обустроят световые «потолки» протяженностью около двух километров. В Ореховой роще поставят семиметровую новогоднюю елку.

София Моисеенко