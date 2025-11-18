Самолетам в Геленджике разрешили летать при сильном ветре

Аэропорт Геленджика запустил программу второго курса, согласно которой воздушные суда теперь могут взлетать в сторону гор и при неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По данным аэропорта Геленджика, в рамках программы второго курса самолеты начнут летать в норд-ост и при сильном ветре, но при соблюдении ряда требований безопасности. До этого воздушные суда на прием и выпуск в Геленджике летали только со стороны моря.

София Моисеенко