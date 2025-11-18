«Госуслуги» запустят сервис для замера скорости интернета

В приложении «Госуслуги» в декабре появится сервис для измерения скорости интернета. Он будет работать на базе отечественного программного обеспечения «Мегабитус», интегрированного в госпортал, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Это первый подобный измерительный сервис на госпортале.

В приложении будет специальный раздел, где со смартфона можно будет измерить скорость доступа в интернет и время задержки передачи данных (ping), рассказал гендиректор одноименной с сервисом компании Денис Кусков. По его словам, работа над интеграцией сервиса началась в 2024 году. Он позволит оценивать качество мобильного и проводного интернета для личного и рабочего использования. Пользователи также смогут подключить опцию регулярных замеров.

Госструктуры с помощью сервиса смогут собирать данные о локациях с недостаточным уровнем связи, уточнил господин Кусков. Он заверил, что Минцифры будет получать от приложения «Госуслуг» обезличенные данные замеров качества доступа в интернет. «Власти смогут в реальном режиме времени и в динамике отслеживать его изменения и вместе с операторами проводить те или иные мероприятия по его повышению»,— добавил он.

В июле Роскомнадзор ограничил доступ к сервису мониторинга качества сети Speedtest. Причиной назвали «выявленные угрозы безопасности работы сети связи» и российского сегмента интернета. Speedtest обеспечивал наиболее точные показатели скорости практически повсеместно благодаря широкой сети серверов, а абоненты часто использовали его для проверки скорости и доступа в интернет.

