Speedtest притормозили

Популярный сервис мониторинга качества сети Speedtest by Ookla заблокирован Роскомнадзором за «угрозы безопасности работы сети связи» и сбор данных о работе сетей в РФ. Speedtest обеспечивал наиболее точные показатели скорости практически повсеместно благодаря широкой сети серверов, а абоненты часто использовали его для проверки скорости и доступа в интернет. Собеседники “Ъ” связывают блокировку с отказом компании локализовать хранение полученных данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доступ к сервису Speedtest by Ookla ограничен «в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи» и российского сегмента интернета, сообщили “Ъ” в Роскомнадзоре 30 июля. В ведомстве порекомендовали пользоваться «доверенными российскими сервисами». “Ъ” убедился, что на момент написания материала Ookla Speedtest не был доступен ни в случае с мобильным интернетом, ни по Wi-Fi, при этом в списке заблокированных ресурсов сервис не значился.

Speedtest принадлежит американской компании Ookla, сервис (web-сайт и приложение) используют для замера времени отклика (ping), скорости загрузки и отправки данных по интернету. Глобальная ежедневная аудитория — около 11 млн человек.

В подведомственном Роскомнадзору Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования позже добавили “Ъ”, что блокировка Speedtest by Ookla связана с тем, что «американская компания собирает данные об устройстве российской сети связи, ее схеме, мощности узлов, работоспособности, в том числе в части географии и времени доступности региональных сегментов сети». «Данные, собираемые американским сервисом, могут использоваться для планирования, организации и проведения и оценки эффективности атак на российские сети связи и подключенные к ним системы предприятий и организаций»,— заявил представитель организации. В Ookla не ответили на запрос “Ъ”.

В «МегаФоне» сказали “Ъ”, что Speedtest является самым массовым по числу пользователей, но не единственным доступным в РФ сервисом по измерению скорости передачи данных. «Для мониторинга этого показателя компания использует в том числе аналитику альтернативных отечественных измерений»,— добавил представитель оператора. В «Вымпелкоме», МТС, Т2 отказались от комментариев.

Сам по себе Speedtest не производит активного сканирования, не строит трассировки маршрутов и не получает доступ к внутренним сегментам сети, отмечают в «Информзащите». Ookla Speedtest «не демонстрирует признаков вредоносной активности» и остается стандартом для тестирования скорости интернета в мире, говорят там.

С другой стороны, как объясняет директор по продуктам компании Vigo (разрабатывают средства для мониторинга и управления сетью) Антон Прокопенко, «когда пользователь запускает Ookla Speedtest и хочет протестировать свою сеть на работоспособность, приложение собирает из операционной системы устройства его точное местоположение и информацию о сети, к которой он подключен, например, идентификацию соты, радиоусловия, частоту». Однако, отмечает он, «это совершенно обычный набор данных для таких приложений»: «Любые сервисы такси также имеют доступ к этим данным».

«Speedtest обеспечивал наиболее точные показатели скорости практически повсеместно благодаря широкой сети серверов, а клиенты часто его использовали для проверки, работает интернет или нет»,— говорит собеседник “Ъ” на телеком-рынке. Ookla измеряла скорость через сбор и агрегацию замеров пользователей, объясняет источник “Ъ”, близкий к одному из операторов связи.

«Роскомнадзору могло не нравиться то, что зарубежный сервис собирает данные о состоянии сетей связи в РФ. Почва для таких выводов есть»,— считает он. Собеседник на телеком-рынке тоже считает, что в логике действий ведомства «есть смысл».

Господин Прокопенко предполагает, что причина блокировки в том, что Ookla — «западная компания, все данные уходят на зарубежные серверы», а само приложение довольно популярно в России: «В приложении Ookla предлагает встроенный VPN, что, возможно, не облегчило ему жизнь».

88-е место в мире занимает Россия по скорости мобильного интернета, по данным Speedtest Global Index от компании Ookla

Запрет на использование этого сервиса обсуждался с осени 2024 года, напоминает представитель ИБ-компании DDoS-Guard: «Госдума и силовые структуры РФ были обеспокоены тем, что компания собирает данные о сетях связи и может их использовать, например, для кибератак на российские ресурсы. Также Ookla ранее отказалась локализовать данные россиян». Speedtest может быть таким же инструментом в организации атак, как и любые сервисы, собирающие данные о пользователях, «вроде того же Google или Apple», считает представитель DDoS-Guard.

Алексей Жабин