В Крыму количество компаний, торгующих цветами, за год выросло на 11%

В Крыму в 2025 году цветы продают 374 организаций, из которых 365 — индивидуальные предприниматели (ИП). Общее количество торговцев цветами год к году в республике выросло на 11%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

В период с 1 ноября 2024 года по 1 ноября 2025 года ликвидировано 26 крымских компаний, продающих цветы, 63 — зарегистрировано. В результате ИП за год стало на 37 больше, а количество юридических лиц не изменилось.

В аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» «Ъ-Кубань» рассказали, что количество покупок цветов (сетевая и несетевая розница, онлайн и офлайн) в Крыму в октябре 2025 года выросло на 5% в сравнении с октябрем 2024 года. Средний чек увеличился на 8%, достигнув 3,8 тыс. руб.

«В Южном федеральном округе в 2024–2025 годах наблюдается рост как цен, так и спроса на цветы. Инфляция в цветочной отрасли связана с тем, что дорожают импортные саженцы, логистика, упаковка и энергоресурсы. В том числе покупатели чаще выбирали более крупные и премиальные композиции, особенно в онлайн-формате, где средний чек выше на 10–15%. Кроме того, в регионах ЮФО активнее развивается экономика, ориентированная на мероприятия: свадьбы, корпоративы, фестивали,— все это стимулирует спрос на цветы как элемент эмоционального подарка. Онлайн-продажи растут быстрее офлайн-продаж благодаря удобству доставки и визуальному формату каталогов»,— прокомментировали в компании «Платформа ОФД».

По данным «Контур.Фокус», в 2024 году больше всего на продаже цветов в Крыму заработали ООО «Пластик групп» (выручка — 25,6 млн руб., что на 134% больше, чем годом ранее), ООО «Симферополь» (15,1 млн руб., +78,6% год к году), ООО «НПЦ ЛАДИЗС» (11 млн руб., –75,1%), ООО «Садовый центр "Олива"» (5,1 млн руб., +33,6%), ООО «Флер» (4,5 млн руб., –1,6%).

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае средний чек на покупку цветов в октябре 2025 года в сравнении с октябрем 2024 года вырос на 9% и превысил 4,3 тыс. руб.

Маргарита Синкевич