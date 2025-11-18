Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Драка между пешеходом и водителем автобуса в Новороссийске дошла до Бастрыкина

Председатель СУ СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения пешехода водителем маршрутного автобуса в Новороссийске. Об этом сообщает информационный центр СК.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель автобуса избил прохожего, который выразил недовольство его небезопасной ездой. В краевом управлении СК организовали проверку по статье о хулиганстве.

Александр Бастрыкин потребовал руководителя регионального СУ СКР Андрея Маслова доложить об установленных обстоятельствах и инициировал возбуждение уголовного дела.

София Моисеенко

