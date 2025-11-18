Стубб: Евросоюз и Бельгия должны вместе решить судьбу российских активов

Президент Финляндии Александр Стубб выразил надежду, что Евросоюз примет окончательное решение о конфискации замороженных российских активов. Варианты использования средств РФ могут быть комбинированными, уточнил господин Стубб в интервью Politico.

Финский президент пояснил, что судьбу российских активов решит и Бельгия. При этом королевство не хочет брать на себя единоличную ответственность за их использование.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам-членам ЕС письмо, в котором описала три возможных способа финансовой поддержки Украины. Среди них — прямая помощь Киеву в форме грантов от стран ЕС или кредит с «ограниченным регрессом». Риски по последнему распределяются, согласно письму, между всеми участниками. Заем будет обеспечен за счет заимствований Евросоюза на финансовых рынках. Еще один вариант — это кредит ограниченным регрессом, привязанный к остатку денег на «иммобилизованных активах».