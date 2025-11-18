Госэкспертиза одобрила проект III этапа строительства обхода Адлера
Государственная компания «Автодор» получила положительное заключение Главгосэкспертизы на третий, ключевой этап строительства обхода Адлера. Этот участок, фактически завершающий основную часть проекта, предусматривает возведение двух параллельных тоннелей и эстакады протяженностью 916 м — от мостовых переходов через Кудепсту до западного портала. Помимо этого, проект включает комплекс подпорных и противооползневых сооружений общей длиной около 1,4 км.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным компании, длина каждого из тоннелей превысит 5,8 км как по прямому ходу в направлении Красной Поляны, так и по обратному. После ввода объекта в эксплуатацию они станут самыми протяженными автомобильными тоннелями в стране. В селе Высокое продолжается подготовка к установке тоннелепроходческих комплексов.
Обход Адлера является частью строительства трассы Джубга — Сочи и соединит Кудепсту с Высоким. В «Автодоре» ожидают, что новая магистраль позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть Адлера, ускорит движение транспорта и повысит туристическую привлекательность региона.