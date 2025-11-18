В Новороссийске пострадали 70 квартир при атаке БПЛА 14 ноября

На территории Новороссийска восстанавливают дома, пострадавшие в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

На проспекте Ленина, 95 проводятся работы по устранению повреждений на дворовой территории. По словам Андрея Кравченко, подрядчик начинает замерять поврежденные окна для последующей замены. На улице Губернского в Центральном районе управляющая компания восстанавливает фасады и готовится устанавливать новые оконные блоки.

В Южном районе Новороссийска пострадали 49 квартир, а в Центральном районе повреждения зафиксировали в 21 жилом помещении. Больше всего, как отмечает глава города, пострадали фасады и окна. Районные администрации собирают документы для выплат компенсаций собственникам.

Массированная атака БПЛА по Новороссийску произошла в ночь на 14 ноября. В результате падения осколков БПЛА произошел пожар на нефтебазе на Шесхарисе, пострадали объекты АО «Черномортранснефть» и контейнерный терминал НУТЭП. Тревога на территории Новороссийска действовала более девяти часов.

София Моисеенко