Власти пообещали за сутки восстановить газоснабжение после ЧП в Омской области

Часть промышленных предприятий Омской области отключили от газа после аварии на трубопроводе в Омской области, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. Он подтвердил, что никто не пострадал. Восстановить газоснабжение планируют в течение суток.

Господин Хоценко рассказал, что сейчас котельные обеспечивают газом по резервным газопроводам. «Задача — в ближайшее время восстановить газ по постоянной схеме. По информации специалистов "Газпрома", срок восстановления займет до суток. Правительство Омской области продолжает координировать работу по восстановлению и подаче газа по постоянной схеме»,— сообщил губернатор в Telegram.

ЧП случилось сегодня ночью возле поселка Ростовка. По предварительным данным, произошла утечка газа из трубопровода, после чего начался пожар. Его площадь не уточняется. Возгорание произошло во время ремонтных работ, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального ФСБ. СКР проводит доследственную проверку.