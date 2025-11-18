Под Омском начался пожар из-за утечки газа

В Омском районе, по предварительной информации, произошла утечка газа из трубопровода. Начался пожар. Это случилось в поле — рядом с поселком Ростовка, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Предварительно пострадавших нет. Местные жители начали делиться кадрами с места происшествия: пожар, судя по этим публикациям, видно с большого расстояния. На сколько квадратных метров распространился огонь, пока не сообщалось.

На месте происшествия работают экстренные службы, сообщил господин Хоценко. Правоохранительные органы выясняют причину происшествия.