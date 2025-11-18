Стоимость биткойна упала ниже $90 тыс. впервые с конца апреля

Курс биткойна на бирже Binance снижается на 5,3%, до $89,98 тыс. Курс криптовалюты опустился ниже отметки $90 тыс. впервые с 22 апреля 2025 года.

После обновления исторического максимума в прошлом месяце стоимость биткойна перешла к снижению и к середине ноября упала на четверть. Основными причинами стали массовая продажа актива крупными инвесторами, которые приобрели его несколько лет назад по низкой цене. Дополнительное давление оказывают опасения относительно замедления темпов снижения ключевой процентной ставки в США.

