Красный ноябрь

После обновления исторического максимума в прошлом месяце стоимость биткойна начала резко снижаться и к середине ноября снизилась на четверть, вернувшись к уровню начала года. Основными причинами этого стали массовая продажа актива крупными инвесторами, которые приобрели его несколько лет назад по низкой цене. Дополнительное давление оказывают опасения относительно замедления темпов снижения ключевой процентной ставки в США, что делает рисковые активы менее привлекательными. Несмотря на текущую слабость, в будущем у актива есть шансы на восстановление.

После обновления биткойном 6 октября исторического максимума — $126,2 тыс.— валюта начала стремительно терять в стоимости, и к 14 ноября стоимость опустилась ниже $94,3 тыс./BTC. В последующие дни стоимости биткойна удалось закрепиться чуть ниже $95 тыс./BTC, что почти на четверть меньше пиковой стоимости валюты, зафиксированной в октябре. Тем самым котировки биткойна были отброшены к показателям начала 2025 года.

Первый крупный виток обвала валюты случился 10 октября, после того как американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что намерен ввести стопроцентные тарифы на импорт из Китая из-за «агрессивной» политики Пекина в сфере торговли (см. “Ъ” от 13 ноября). Несмотря на прогнозы экспертов, биткойну так и не удалось восстановиться и возобновить активный рост. Причем слова президента ударили по всему крипторынку — курс Ethereum также был отброшен до показателей начала года, а некоторые валюты, такие как Solana, несмотря на сентябрьский рост, и вовсе улетели ниже показателей января.

Несмотря на рекордные темпы роста во втором и третьем кварталах, после такого грандиозного обвала биткойн выглядит очень слабой валютой, отмечают эксперты. По данным Investing.com, с января этого года индекс NASDAQ 100 вырос на 15%, спотовая цена на золото — на 35%, а на серебро — на 44%. «Биткойн — надежная валюта на крипторынке, но не самый надежный актив в мире»,— отмечает независимый эксперт по цифровым технологиям Роман Некрасов.

При этом давление на курс биткойна оказывают в первую очередь продажи со стороны инвесторов, приобретавших валюту в 2022 году, когда курс ВТС составлял около $16 тыс. «За последние несколько месяцев крупные игроки продали биткойны примерно на $100 млрд — это около 1 млн биткойнов»,— отмечает основатель и главный инвестиционный директор ГК «ГБИГ Холдингс» Руфат Абясов.

В то же время значительная часть «старых» инвесторов продают биткойн, основываясь на классическом четырехлетнем цикле халвинга, который основан на эмиссии биткойна, отмечают эксперты. Четвертый халвинг завершился в апреле прошлого года, а следующий случится только в 2028 году. «Рынок находится в "медвежьей" фазе»,— отметили в ЕХМО.

К фундаментальным факторам, удерживающим рост криптовалюты, относится и тревога инвесторов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики в США, отмечает директор по развитию BitMEX Рафаэль Полански. Последний раз ставка ФРС менялась в сентябре и октябре этого года, однако каждый раз снижение составляло 25 базисных пунктов — меньше ожиданий инвесторов, отмечают эксперты. «В случае если темпы снижения ключевой ставки окажутся медленнее, чем полагали инвесторы, рисковые активы теряют привлекательность»,— заключает Рафаэль Полански.

По словам господина Абясова, если цене биткойна не удастся удержаться на отметке начала года, можно ожидать обвала даже ниже уровня мартовских минимумов — вплоть до $75 тыс./биткойн. Удержанию цены биткойна способствует и покупка валюты американским правительством с целью частичного погашения внутреннего долга, отмечает главный аналитик Cryptorg Андрей Подолян.

На данный момент говорить о перспективах стабилизации биткойна рано, однако в будущем у валюты есть шансы возобновить рост и даже вновь обновить рекорды, считают аналитики. Учитывая, что в 2026 году США намереваются продолжать снижать ставку, а экономика страны может потребовать дополнительных инструментов стимуляции роста, «в следующем году биткойн, скорее всего, продолжит рост», отмечает господин Полански. Однако для стабильного роста потребуются более серьезные макроэкономические факторы, главным образом сигналы о существенном снижении ставки ФРС.

Андрей Ковалев