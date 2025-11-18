Живущий в консульстве в Австралии россиянин пожаловался на ограничения

Потомок забайкальских казаков Семен Бойков, с декабря 2022 года живущий в консульстве РФ в Австралии, пожаловался на условия содержания. Они, по его словам, «похожи на тюремные». Также мужчина утверждает, что его пытаются «выгнать» из здания.

В интервью телеканалу ABC господин Бойков рассказал, что «заперт» в своей комнате и не может передвигаться по зданию без охраны. Также ему якобы отказывают в посещениях. «Не было ни одной минуты, чтобы я чувствовал себя желанным гостем в этом здании»,— утверждает россиянин.

В начале декабря у Семена Бойкова должен родиться первенец — сын, и ему не разрешили крестить ребенка в консульстве. Он хотел позвать священника, но ему якобы ответили, что священнослужителя не пустят.

Россиянин заверил, что не намерен покидать здание и возвращаться в тюрьму. «Если мне понадобится неотложная медицинская помощь, не вызывайте скорую, потому что я не уйду. Позвоните в похоронное бюро, чтобы привезли катафалк. Я не уйду отсюда живым... и не попаду снова в австралийскую тюрьму»,— пообещал господин Бойков.

Его недовольство вызвал отказ консульства пустить к нему депутата от Либертарианской партии в штате Новый Южный Уэльс Джона Раддика, который в ходе недавнего выступления призвал проявить «некоторое снисхождение» к россиянину. Господин Раддик направил электронное письмо генконсулу РФ Зарине Габиевой с просьбой посетить Семена Бойкова, но ему отказали, сославшись на «текущие меры безопасности», уточняет ABC.

Господин Бойков известен в соцсети X под ником Aussie Cossack («Австралийский казак»), у него есть каналы в Telegram и на YouTube. В декабре 2022 года россиянин напал на 72-летнего пенсионера на проукраинской акции протеста. Пенсионера госпитализировали с травмой головы. Семен Бойков, чтобы избежать преследования полиции, укрылся в консульстве РФ. В сентябре 2023-го президент Владимир Путин дал ему гражданство России.