«Ведомости»: владельцем контрольного пакета Aurus стал «Газпром»

Дочерняя структура «Газпрома» (MOEX: GAZP), компания «Газпром Тех» приобрела контрольный 51% пакет российского автопроизводителя Aurus. По информации источников «Ведомостей», сделка состоялась летом этого года, ее сумма оценивается в 12-13 млрд руб.

Издание уточняет, что в состав приобретенной доли вошла часть пакета госинститута ФГУП НАМИ (владело 63,5% Aurus), а также пакет, ранее принадлежавший арабском фонду Tawazun (36%), а затем российской компании «Дедал».

Планы участия «Газпрома» в проекте Aurus обсуждались с октября 2023 года. На тот момент ожидалось, что «Газпром» может приобрести долю в размере 40%. В мае 2024 года стало известно, что бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге передали под производство Aurus. В этом же году «Соллерс» продала 0,5% доли в ООО «Аурус» компании «Хит Моторз Рус». Она была зарегистрирована в Москве в июле 2022 года. 99% долей принадлежат казахстанскому High End Assembly Technologies Motors. Еще 1% владеет гендиректор автозавода «Москвич» Ханс Петер Мозер.

Влад Никифоров