Силы ПВО за ночь сбили 31 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили по 10 беспилотников самолетного типа над Воронежской и Тамбовской областями, сообщило Минобороны РФ. По его данным, по три БПЛА сбили над Ростовской и Ярославской областями, два — над Смоленской областью, по одному — над Брянской, Курской и Орловской областями.

В Ростовской области отразили атаку в Чертковском районе, никто не пострадал. В Брянской, Смоленской и Ярославской областях тоже обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали. В Воронежской области ночью вводили режим опасности атаки БПЛА.