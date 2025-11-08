На Украине сообщили об остановке всех государственных ТЭС

Все государственные тепловые электростанции (ТЭС) на Украине остановлены. Генерация на объектах полностью отсутствует. Об этом сообщила украинская госкомпания «Центрэнерго».

«Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! — уточнила компания в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).— Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!». В «Центрэнерго» добавили, что сотрудники займутся ремонтом и внедрением новой генерации электричества.

Сегодня днем Минобороны России отчитывалось о массированных ударах по объектам военно-промышленного и газо-энергетического комплексов Украины. При атаке применялось высокоточное оружие большой дальности, в частности, гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА. Удары по инфраструктуре Украины в Минобороны РФ назвали ответом на ночную атаку по российским гражданским объектам.

ПАО «Центрэнерго» — одно из крупнейших предприятий электроэнергетики Украины. Это единственная в стране государственная энергогенерирующая компания. Основной вид деятельности — производство электро- тепловой энергетики, рассчитанных для оптового рынка. Доля компании в общем объеме производства страны составляет около 8%, в структуре тепловой генерации — около 18%.