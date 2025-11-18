Дональд Трамп: у США лучшая в мире армия

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна «восстановила свою армию» и теперь располагает самыми сильными в мире войсками. Об этом господин Трамп заявил на корпоративном мероприятии компании McDonald's, оно транслировалось в социальных сетях Белого дома.

«У нас самая сильная армия в мире, и мы производим лучшее в мире военное оборудование»,— заявил американский президент.

О том, что американская армия является самой сильной в мире «и будет становиться сильнее» Трамп говорил и ранее, в частности, во время посещения военной базы Йокосука в Японии. Отдельно президент США выделил военно-морской флот. Он считает, что сегодня ни один потенциальный противник «даже не подумает угрожать» американским ВМС.

Влад Никифоров