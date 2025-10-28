Трамп назвал армию США самой мощной в мировой истории

Президент США Дональд Трамп назвал американскую армию самой сильной в мире и выразил уверенность в том, что она будет становиться только сильнее. Заявление прозвучало на военной базе Йокосука в Японии, где президент выступил перед военнослужащими авианосца George Washington.

Дональд Трамп

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

По мнению господина Трампа, у США «самые сильные и самые мощные вооруженные силы в истории», и подобной армией не располагает больше ни одна страна в мире (трансляцию выступления вел AP на канале в YouTube).

Отдельно президент США отметил военно-морской флот. Он убежден в том, что сегодня ни один потенциальный противник «даже не подумает угрожать» американским ВМС.