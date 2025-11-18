«Хамас» выступил против резолюции Совбеза ООН по урегулированию войны в Газе

«Хамас» отверг резолюцию Совета Безопасности ООН, которую подготовили США. В палестинском движении раскритиковали то, что ООН отдал контроль над сектором Газа международным силам. Документ не отвечает правам и требованиям палестинцев, считают представители военной организации. Заявление «Хамаса» передает Reuters.

«Наделение международных сил задачами и функциями внутри сектора Газа, включая разоружение сопротивления, лишает их нейтралитета и превращает в оккупантов»,— утверждают в «Хамасе».

Резолюция, которую сегодня приняли в Совбезе ООН, предусматривает создание международных структур, которые будут управлять Газой и заниматься ее демилитаризацией. Документ поддержали 13 из 15 членов СБ ООН. Воздержались от голосования Россия и Китай, которые имеют право вето. Как заявил постоянный представитель России при ООН Василия Небензя, многие арабо-мусульманские государства поддержали этот проект.