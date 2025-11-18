Названа возможная дата проведения прямой линии с Путиным

Дата проведения совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина еще не определена, сообщает РБК со ссылкой на источники. Организаторы обсуждают две даты выступления президента: оно может состояться или 18 декабря, в четверг, или 19 декабря, в пятницу, утверждают собеседники издания.

Если прямая линия пройдет 19-го числа, то это будет первый случай, когда она состоится в пятницу, а не в четверг. Такой сдвиг может произойти из-за графика президента, пишет РБК. В Кремле о возможных сроках выступления не сообщали.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что организаторы начали активно готовиться к событию. Вопросы россиян к пресс-конференции начнут собирать за две недели до ее проведения. Темы для обсуждения будут отбирать с помощью искусственного интеллекта, говорил господин Песков.