Песков: дата прямой линии с Путиным определена

Дата совмещенной пресс-конференции и прямой линии с президентом России Владимиром Путиным уже определена, к мероприятию начали активную подготовку. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Постепенно будем вас информировать»,— добавил господин Песков на брифинге. В начале ноября представитель президента говорил, что вопросы к пресс-конференции будут собирать за две недели до ее проведения, при анализе и формировании списка задействуют в том числе технологии искусственного интеллекта.

В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось более четырех часов. Прямая линия была вновь объединена с пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным».