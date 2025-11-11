Россия запретила въезд 30 гражданам Японии в ответ на санкции

Россия в ответ на продолжающиеся санкции Токио ввела бессрочный запрет на въезд в страну для 30 граждан Японии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

В список попали 17 сотрудников СМИ. Среди них — 14 сотрудников газет, два сотрудника телеканалов и один журналист информагентства. Запрет также коснулся девяти японских профессоров, научных сотрудников и преподавателей.

РФ также запретила въезд для официального представителя МИД Японии, директора Департамента информации ведомства Тосихиро Китамуры, президента Информационного центра по правам человека в Индо-Тихоокеанском регионе Хидэтоси Исии, председателя НПО Free Tibet Fukuoka Ёко Исии, а также президента компании Denzai K.K. Коки Уэмуры.