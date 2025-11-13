Шойгу обвинил правительство Японии в реваншизме и стремлении угодить США

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу считает, что премьер Японии Санаэ Такаити взяла курс на политику реваншизма. Вместе с этим Токио позволяет себе многочисленные антироссийские высказывания, заявил российский государственный деятель. Это противоречит заявлениям властей о стремлении нормализовать отношения с Россией, указал он.

«Полноценная нормализация отношений в этой связи может занять годы, и то лишь в том случае, если японская хунта качественно пересмотрит свое отношение к "северному соседу" и не на словах, а на деле»,— сказал господин Шойгу в интервью «РИА Новости».

При этом, говоря о японском реваншизме и ревизионизме, Сергей Шойгу указал на то, что Япония якобы всеми силами пытается угодить США и даже жертвует собственными национальными интересами ради этого. «Я бы не стал называть их союзниками США, поскольку "союз" предполагает взаимодействие на равноправной основе. Здесь же мы наблюдаем в лучшем случае вассальные отношения»,— заявил господин Шойгу.

В сентябре власти Японии ввели санкции против более 40 российских компаний и организаций, а также против нескольких российский военных, чиновников и их родственников. Под ограничения, помимо прочего, попали фонд имени Ахмата Кадырова и детский лагерь «Артек». В ноябре Россия в ответ на санкции запретила въезд 30 гражданам Японии.