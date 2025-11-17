Долина выступит в суде по делу о хищении у нее 300 млн рублей

Народная артистка России Лариса Долина 18 ноября выступит в Балашихинском горсуде Подмосковья в качестве потерпевшей по делу об афере на 300 млн руб. Об этом сообщает источник «Ъ». По данным следствия, мошенники похитили у певицы более 300 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации «Ъ», Лариса Долина даст показания по видео-конференц-связи в одном из районных судов Москвы. Она попросила об этом из-за плохого самочувствия. Судья Евгений Паршин удовлетворил просьбу.

По данным следствия, в 2024 году злоумышленники похитили у госпожи Долиной 175 млн руб., а также право собственности на квартиру стоимостью 138 млн руб. В марте Хамовнический суд Москвы вернул артистке жилище. Мошенники звонили госпоже Долиной в мессенджерах и присылали фото фальшивых удостоверений под видом сотрудников правоохранительных органов и «работников кредитно-финансовой сферы».

Злоумышленники убедили Ларису Долину принять участие в «специальной операции по поимке мошенников». Артистка сняла накопления со счетов и продала квартиру ниже кадастровой стоимости. Часть денег она перечислила на счета дропперов, часть — передала злоумышленникам, которые называли ей кодовые слова «мама», «звезда», «ремикс» и другие.

