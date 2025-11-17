Лариса Долина выступит в судебном эфире

Как стало известно “Ъ”, ставшая жертвой мошенников народная артистка России Лариса Долина 18 ноября выступит на процессе по делу об этой афере. Показания в Балашихинском горсуде Подмосковья в качестве потерпевшей артистка будет давать по видео-конференц-связи (ВКС) из суда в Москве. По данным следствия, называя ей кодовые слова «мама» и «звезда», обвиняемые похитили более 300 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Долина выступит на процессе из другого суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Лариса Долина выступит на процессе из другого суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным источника “Ъ”, принять дистанционное участие в процессе госпожа Долина попросила из-за плохого самочувствия. Судья Евгений Паршин просьбу о даче показаний по ВКС удовлетворил.

Напомним, что по ходатайству представителя потерпевшей адвоката Ксении Апариной суд 10 ноября закрыл процесс для обеспечения безопасности участников разбирательства. По словам адвоката, она сама и ее доверительница ранее получали угрозы от неизвестных. Последние требовали, чтобы артистка забрала заявление в правоохранительные органы, и угрожали взорвать ее автомобиль. Певица даже просила о предоставлении ей госзащиты. Адвокат не подтвердила “Ъ” информацию о предстоящем допросе потерпевшей.

Ранее она ходатайствовала о рассмотрении дела в отсутствие госпожи Долиной. Однако против этого выступили защитники подсудимых Андрея Основы, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелы Цырульниковой. Еще в первый день адвокаты заявили, что у них «много вопросов» к госпоже Долиной, которая стала жертвой мошенников не сразу, а общалась с ними на протяжении целых трех месяцев. Двое других потерпевших, глухонемая пенсионерка Галина Кукушкина из Москвы и жительница Балашихи Валентина Шулик, лишились почти 11 млн руб. Они уже дали показания в суде.

Женщины, как и госпожа Долина, стали жертвами группы мошенников, состоявшей из так называемых звонарей и дропов. Первые 2 апреля 2024 года связались с артисткой, представившись сотрудниками правоохранительных органов, а также «работниками кредитно-финансовой сферы». Как следует из материалов дела, аферисты звонили ей по мессенджерам, в том числе по видеосвязи, слали фото фальшивых удостоверений и даже видео «допроса задержанной преступницы» на фоне российского флага и портрета Владимира Путина. Ее обрабатывали вплоть до 12 июля 2024 года, уверяя, что некие злоумышленники хотят похитить ее сбережения в банке, а также взять на ее имя кредиты. Выведав сведения об имуществе народной артистки, злоумышленники убедили ее принять участие в «специальной операции по поимке мошенников», которую нужно хранить в тайне. Госпожу Долину уговорили снять накопления со счетов и зачислить деньги на якобы безопасные счета, что певица и сделала, перечислив средства так называемым дропам — людям, которые предоставляют свои данные для оформления банковских карт.

Также «силовики» заявили, что преступники пытаются получить на ее имя кредит под залог ее квартиры в Хамовническом районе Москвы. Для того чтобы якобы этому помещать, они и убедили артистку для вида продать жилье. Сделка, уверяли звонившие, будет фиктивной. Для ускорения процесса ей даже посоветовали риэлторскую компанию ООО «Вайтвилл». Под контролем «звонарей» артистка 20 июня 2024 года продала жилье по цене ниже кадастровой стоимости — за 112 млн руб.— ничего не подозревавшей покупательнице Полине Лурье. Из этой суммы 4,48 млн руб. артистка заплатила риэлтору. Часть — 70 млн руб.— певица по указанию «силовиков» внесла на свой банковский счет, а впоследствии несколькими траншами перевела на счета, подконтрольные соучастникам «дропов», в том числе Андрея Основы, Дмитрия Леонтьева и Артура Каменецкого. Часть средств двое последних обналичили в отделении Райффайзенбанка в Казани, а Андрей Основа приехал в Пермь, чтобы снять 2,7 млн руб. Еще часть денег — 37,5 млн руб.— госпожа Долина передала 26 июня приезжавшей к ней Анжеле Цырульниковой, которая называла кодовое слово «мама». Женщина отвезла часть суммы в обменник в «Москва-Сити», где на 21,5 млн руб. приобрела криптовалюту, зачислив деньги на подконтрольный себе криптокошелек.

Позже, 1 июля, Анжела Цырульникова забрала у госпожи Долиной уже ее собственные накопления — 36 млн руб. Как и в предыдущий раз, паролем стало кодовое слово, на этот раз «звезда». На 26 млн руб. госпожа Цырульникова вновь приобрела криптовалюту (USDT). Деньги вместе с оставшейся суммой поделили соучастники, которых полностью следствие так и не смогло установить. Уже позже вместо госпожи Цырульниковой к госпоже Долиной приезжал другой курьер, который, называя кодовое слово, дважды получал от нее наличность и передавал фигурантке.

Всего, как установило следствие, соучастники с 3 апреля по 12 июля 2024 года похитили у госпожи Долиной 175,12 млн руб., а также право собственности на квартиру. Стоимость последней экспертиза оценила в 138 млн руб. В марте 2025 года решением Хамовнического суда Москвы жилище вернули артистке.

Что же касается фигурантов, то в ходе процесса лишь один из них, Артур Каменецкий, признал вину, да и то частично. Так, он и Андрей Основа не отрицают, что оформили на свое имя банковские карточки за вознаграждение, но уверяют, что были непричастны к хищениям. За мошенничество в особо крупном размере им грозит до десяти лет, а участвовавшей в двух других эпизодах афер госпоже Цырульниковой — еще больше.

Мария Локотецкая