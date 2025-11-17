Губернатор Запорожской области пообещал восстановить электроснабжение к концу недели

Электроснабжение в Запорожской области восстановят к концу недели, ситуация должна быть полностью стабилизирована в ближайшие дни. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«На сегодняшний день ситуация остается сложной, но контролируемой, энергетики работают круглосуточно в полном составе. На данный момент без электроснабжения остаются 41 843 абонента. Это абоненты Михайловского, Васильевского и Токмакского муниципальных округов и части Каменско-Днепровского муниципального округа»,— написал Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, сообщил губернатор. Водоснабжение и работу критической инфраструктуры обеспечивают генераторы, добавил он.

15 ноября из-за атаки ВСУ была повреждена подстанция Васильевской РЭС, после чего более 60 тыс. жителей Запорожской области остались без света. О пострадавших не сообщалось.