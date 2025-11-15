Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Еще 33 тыс. жителей Запорожской области остались без света после атаки ВСУ

ВСУ нанесли еще один удар по критической инфраструктуре Запорожской области, заявил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, в результате еще 33 тыс. жителей остались без электричества.

Всего без света остаются 66 тыс. жителей Васильевского и Токмакского районов. «Энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются опасностью повторных ударов»,— написал глава региона в Telegram-канале.

В результате удара ВСУ при помощи БПЛА была повреждена подстанция Васильевской РЭС. О пострадавших не сообщалось.

