«Ямал СПГ» задерживает перевалку в Кильдине из-за усложнения логистики

«Ямал СПГ» НОВАТЭКа до середины ноября не провел ни одной перевалки СПГ «борт-в-борт» в районе острова Кильдин, хотя после запрета таких операций в Европе завод должен был начать их раньше обычного. По данным Kpler, танкеры Arc4 продолжают идти напрямую в Сабетту под проводкой ледоколов. Это может указывать на логистические сложности, однако аналитики считают, что зимние отгрузки завода пока не пострадают.

Arc4 смогут заходить в Сабетту ориентировочно до конца декабря — дальше навигация в замерзающем порту станет невозможной. При этом перевалка в Кильдине остается единственным вариантом оптимизации загрузки флота Arc7, который обеспечивает основные объемы вывоза.

Причины задержки неясны: временный комплекс в Кильдине не подпадает под санкции. Источники “Ъ” отмечают, что после передачи объекта от попавшей под ограничения «Арктической перевалки» к АО «Артексис» санкционных рисков для операций нет. Возможное влияние могла оказать осторожность иностранных судовладельцев после весенних санкций ЕС против трех танкеров серии North, позже снятых с условием, что они больше не будут работать на проектах НОВАТЭКа.

По словам независимого эксперта Александра Собко, критичным отсутствие перевалки станет лишь при полном отказе Европы от российского СПГ и недоступности всех альтернативных точек перегрузки. «Однако такой сценарий выглядит невероятным»,— отмечает он.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Танкеры ждут мороз».