Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Танкеры ждут мороз

СПГ-завод НОВАТЭКа не торопится с перевалкой на Кильдине

«Ямал СПГ» НОВАТЭКа (MOEX: NVTK) мог столкнуться с серьезными логистическими проблемами: завод до сих пор не произвел ни одной перевалки «борт-в-борт» в Кильдине, хотя из-за запрета на такие операции в Европе уже должен был к ним приступить. Вместо этого танкеры Arc4 продолжают ходить в Сабетту, где расположен «Ямал СПГ», под проводкой ледоколов. По оценкам аналитиков, отсутствие перевалки кардинальным образом не отразится на отгрузках СПГ-завода этой зимой. Но насколько серьезна ситуация, покажет декабрь, когда заход в замерзшие воды порта Сабетта для Arc4 станет невозможен даже с ледоколами.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

На середину ноября СПГ-завод «Ямал СПГ» НОВАТЭКа не провел ни одной рейдовой перевалки в Кильдине, свидетельствуют данные Kpler. Это довольно необычная ситуация, которая может указывать на сложности с проведением логистических операций. Из-за запрета на перевалку в Европе с марта 2025 года ожидалось, что СПГ-завод приступит к перегрузке в российских водах гораздо раньше обычного — уже в октябре — начале ноября.

Несмотря на ухудшение ледовой обстановки, привлекаемые сезонно танкеры Arc4, минуя Кильдин, продолжают идти напрямую в Сабетту под ледокольной проводкой.

Так, 10 ноября в Сабетте загружался танкер Arc4 Clean Vision, 8 ноября — Clean Planet.

Перевалка по схеме «борт-в-борт» (ship-to-ship) близ острова Кильдин — единственный оставшийся для НОВАТЭКа вариант оптимизации загрузки специально построенных для «Ямал СПГ» танкеров усиленного ледового класса Arc7, способных самостоятельно ходить во льдах. До запрета на перевалочные операции в ЕС для российских производителей СПГ «Ямал СПГ» использовал для перегрузок бельгийский Зебрюгге и французский Монтуар-де-Бретань, где перевалка сжиженного газа с танкера на танкер активизировалась уже в сентябре—октябре.

Зимой танкеры Arc7 не идут в Европу, а совершают более короткий рейс до Мурманска, где перегружают СПГ на танкеры меньшего ледового класса Arc4 или обычные конвенциональные СПГ-суда (см. график). Собеседники “Ъ” поясняют, что Arc4 смогут ходить до Сабетты в сопровождении ледоколов ориентировочно до конца декабря в зависимости от ледовой обстановки.

Текущий флот «Ямал СПГ» состоит из 14 танкеров Arc7, семи танкеров Arc4 и четырех танкеров без ледового класса. У флота фактически четыре владельца: канадская Teekay, греческая Dynagas, японская Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и китайская Cosco. Танкеры находятся в долгосрочном фрахте у «Ямал СПГ».

Причины задержки перевалки не ясны, так как на временный перевалочный комплекс в Кильдине не распространяются санкции США или ЕС.

Исходно перевалочный пункт относился к ООО «Арктическая перевалка», которое попало под санкции США в сентябре 2023 года, но в начале 2024 года комплекс был передан АО «Артексис», говорят источники “Ъ”. На последнюю компанию, как и на сам комплекс, персональные санкции не распространяются.

ЕС ввел запрет на импорт российского СПГ для краткосрочных контрактов с 25 апреля 2026 года, для долгосрочных — с января 2027 года. Возможно, иностранные судовладельцы стали осторожнее после введения в мае санкций ЕС против трех новых СПГ-танкеров из серии North — North Moon, North Ocean и North Light, которые НОВАТЭК привлекал для перевалки ямальского газа в Кильдине. Оператором танкеров выступает MOL. Уже в июле санкции были сняты, но с оговоркой, что эти танкеры не будут больше участвовать в транспортировке СПГ с российских проектов «Ямал СПГ» и включенного в SDN List «Арктик СПГ-2», контролируемого НОВАТЭКом.

В НОВАТЭКе “Ъ” не ответили.

Почему флот «Ямал СПГ» может лишиться страхового покрытия

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев считает, что, несмотря на возможное отсутствие перевалки на Кильдине, причин для снижения отгрузки с «Ямал СПГ» нет. Теоретически перегрузку, по его оценкам, можно перенести в Ура-губу, где уже расположен «Саам ПХГ» — эта точка хорошо защищена от ветров. Вне российских вод возможна перевалка в Марокко, идти далее — в Порт-Саид, Суэц, по его словам, было бы затратно.

Независимый эксперт Александр Собко полагает, что если все возможности перевалки «борт-в-борт», включая европейские терминалы, район острова Кильдин и «Саам ПХГ», для «Ямал СПГ» будут недоступны, а ЕС полностью откажется от российского СПГ, то это серьезно повлияет на работу завода. Он поясняет, что транспортное плечо резко увеличится, а газовозов ледового класса просто не хватит для вывоза всех объемов в зимний период даже с привлечением нескольких Arc4, которые можно использовать к дополнению к имеющимся в условиях относительно мягкой ледовой обстановки. «Однако такой сценарий выглядит невероятным — этой зимой ЕС не планирует отказаться от российского СПГ и основная часть поставок в зимний период и попадает на этот рынок, а в будущем какие-то решения с перевалкой должны быть найдены»,— считает господин Собко.

Татьяна Дятел

Новости компаний Все