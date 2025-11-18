Танкеры ждут мороз

«Ямал СПГ» НОВАТЭКа (MOEX: NVTK) мог столкнуться с серьезными логистическими проблемами: завод до сих пор не произвел ни одной перевалки «борт-в-борт» в Кильдине, хотя из-за запрета на такие операции в Европе уже должен был к ним приступить. Вместо этого танкеры Arc4 продолжают ходить в Сабетту, где расположен «Ямал СПГ», под проводкой ледоколов. По оценкам аналитиков, отсутствие перевалки кардинальным образом не отразится на отгрузках СПГ-завода этой зимой. Но насколько серьезна ситуация, покажет декабрь, когда заход в замерзшие воды порта Сабетта для Arc4 станет невозможен даже с ледоколами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

На середину ноября СПГ-завод «Ямал СПГ» НОВАТЭКа не провел ни одной рейдовой перевалки в Кильдине, свидетельствуют данные Kpler. Это довольно необычная ситуация, которая может указывать на сложности с проведением логистических операций. Из-за запрета на перевалку в Европе с марта 2025 года ожидалось, что СПГ-завод приступит к перегрузке в российских водах гораздо раньше обычного — уже в октябре — начале ноября.

Несмотря на ухудшение ледовой обстановки, привлекаемые сезонно танкеры Arc4, минуя Кильдин, продолжают идти напрямую в Сабетту под ледокольной проводкой.

Так, 10 ноября в Сабетте загружался танкер Arc4 Clean Vision, 8 ноября — Clean Planet.

Перевалка по схеме «борт-в-борт» (ship-to-ship) близ острова Кильдин — единственный оставшийся для НОВАТЭКа вариант оптимизации загрузки специально построенных для «Ямал СПГ» танкеров усиленного ледового класса Arc7, способных самостоятельно ходить во льдах. До запрета на перевалочные операции в ЕС для российских производителей СПГ «Ямал СПГ» использовал для перегрузок бельгийский Зебрюгге и французский Монтуар-де-Бретань, где перевалка сжиженного газа с танкера на танкер активизировалась уже в сентябре—октябре.

Зимой танкеры Arc7 не идут в Европу, а совершают более короткий рейс до Мурманска, где перегружают СПГ на танкеры меньшего ледового класса Arc4 или обычные конвенциональные СПГ-суда (см. график). Собеседники “Ъ” поясняют, что Arc4 смогут ходить до Сабетты в сопровождении ледоколов ориентировочно до конца декабря в зависимости от ледовой обстановки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Текущий флот «Ямал СПГ» состоит из 14 танкеров Arc7, семи танкеров Arc4 и четырех танкеров без ледового класса. У флота фактически четыре владельца: канадская Teekay, греческая Dynagas, японская Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и китайская Cosco. Танкеры находятся в долгосрочном фрахте у «Ямал СПГ».

Причины задержки перевалки не ясны, так как на временный перевалочный комплекс в Кильдине не распространяются санкции США или ЕС.

Исходно перевалочный пункт относился к ООО «Арктическая перевалка», которое попало под санкции США в сентябре 2023 года, но в начале 2024 года комплекс был передан АО «Артексис», говорят источники “Ъ”. На последнюю компанию, как и на сам комплекс, персональные санкции не распространяются.

ЕС ввел запрет на импорт российского СПГ для краткосрочных контрактов с 25 апреля 2026 года, для долгосрочных — с января 2027 года. Возможно, иностранные судовладельцы стали осторожнее после введения в мае санкций ЕС против трех новых СПГ-танкеров из серии North — North Moon, North Ocean и North Light, которые НОВАТЭК привлекал для перевалки ямальского газа в Кильдине. Оператором танкеров выступает MOL. Уже в июле санкции были сняты, но с оговоркой, что эти танкеры не будут больше участвовать в транспортировке СПГ с российских проектов «Ямал СПГ» и включенного в SDN List «Арктик СПГ-2», контролируемого НОВАТЭКом.

В НОВАТЭКе “Ъ” не ответили.

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев считает, что, несмотря на возможное отсутствие перевалки на Кильдине, причин для снижения отгрузки с «Ямал СПГ» нет. Теоретически перегрузку, по его оценкам, можно перенести в Ура-губу, где уже расположен «Саам ПХГ» — эта точка хорошо защищена от ветров. Вне российских вод возможна перевалка в Марокко, идти далее — в Порт-Саид, Суэц, по его словам, было бы затратно.

Независимый эксперт Александр Собко полагает, что если все возможности перевалки «борт-в-борт», включая европейские терминалы, район острова Кильдин и «Саам ПХГ», для «Ямал СПГ» будут недоступны, а ЕС полностью откажется от российского СПГ, то это серьезно повлияет на работу завода. Он поясняет, что транспортное плечо резко увеличится, а газовозов ледового класса просто не хватит для вывоза всех объемов в зимний период даже с привлечением нескольких Arc4, которые можно использовать к дополнению к имеющимся в условиях относительно мягкой ледовой обстановки. «Однако такой сценарий выглядит невероятным — этой зимой ЕС не планирует отказаться от российского СПГ и основная часть поставок в зимний период и попадает на этот рынок, а в будущем какие-то решения с перевалкой должны быть найдены»,— считает господин Собко.

Татьяна Дятел