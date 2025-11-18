«Просрочкам» отмерят срок

Проблема просрочек оплаты госкомпаниями заказов у МСП вышла на официальный уровень — необходимость ее решения обсуждалась 17 ноября на конференции «Госзаказ для российских поставщиков» в Центре международной торговли. Заместитель главы Федерального казначейства Анна Катамадзе отметила, что выходом могло бы стать ужесточение сроков оплаты контрактов по аналогии с госзакупками, для которых они регламентированы, но решение остается за Минфином как регулятором. Долги и снижение конкуренции в закупках госАО могут вернуть в повестку ведомства идею сближения законов о госзакупках и закупках госкомпаний — изменения регулирования могут начаться с внедрения в отношения госАО с поставщиками электронного актирования.

В Центре международной торговли в Москве стартовала конференция «Госзаказ для российских поставщиков», одной из тем обсуждения стали неплатежи госкомпаний по заказам. Ее признают и регуляторы: заместитель главы Казначейства Анна Катамадзе заявила на конференции, что сроки оплаты по договорам 223-ФЗ (закона о закупках госкомпаний — «Ъ») зачастую больше, чем в госзакупках. «Проблема в том, что 44-ФЗ это регулирует жестче, а 223-ФЗ дает возможность положением о закупках сроки установить на усмотрение заказчика»,— сказала она.

Отметим, проблема неплатежей в российской экономике выходит за рамки госкомпаний и постепенно становится системной, но у госАО в подрядчиках сосредоточено большое число МСП, для которых накопление «дебиторки» создает особые трудности. После 2022 года у компаний сектора заметно сократились возможности экспорта, в условиях санкций они стали основными поставщиками промышленной и высокотехнологичной продукции для госАО (см. “Ъ” от 19 мая), и для многих из них госкомпании остаются единственным покупателем. При этом заемное финансирование для них де-факто недоступно из-за высоких ставок по кредитам. Проблему неплатежей в секторе ранее фиксировала и Корпорация МСП (см. “Ъ” от 3 октября). Срывы сроков оплаты в ряде случаев могут быть преднамеренными, уверены представители бизнеса: выгода по процентам на депозитах «зачастую существенно превышает возможные расходы на пени и судебные издержки», отмечал координатор «Деловой России» в СЗФО Дмитрий Панов.

Впрочем, госкомпании и сами страдают от нехватки финансирования: наряду с кассовыми разрывами это наиболее распространенные причины несвоевременной оплаты по контрактам с малыми предприятиями, отмечали в Корпорации МСП (см. “Ъ” от 3 октября). При всем при том госкомпании — важный источник доходов бюджета, и принуждение только их к исполнению контрактных обязательств может усугубить финансовое положение госАО или заставить их сокращать инвестпрограммы.

Отчасти опасаясь этого, Минфин еще в 2019 году отложил идею сближения норм законов о госзакупках и закупках госкомпаний, однако ухудшение состояния конкуренции в государственном корпоративном секторе и проблемы поставщиков могут вернуть тему в повестку дня. Например, речь может идти о введении электронного актирования по аналогии с механизмом, уже предусмотренным 44-ФЗ, при котором оплата за товар или услугу производится автоматически, а на приемку заказа отводится фиксированное время (см. “Ъ” от 20 декабря 2019 года): технически Казначейство к решению такой задачи готово, говорит госпожа Катамадзе.

Полина Попова, Олег Сапожков