На планерке в ЗСК проанализировали исполнение госпрограмм за 9 месяцев на Кубани

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел еженедельную депутатскую планерку, где проанализировали итоги реализации региональных госпрограмм за девять месяцев 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Краснодарского края Фото: пресс-служба ЗСК Краснодарского края

В мероприятии участвовали председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко, руководители органов исполнительной власти и главы муниципальных образований в режиме видеоконференции.

Открывая обсуждение, Юрий Бурлачко отметил замедление темпов роста региональной экономики на фоне внешнего давления и жестких мер денежно-кредитной политики. По его словам, это требует корректировки доходной части краевого бюджета.

«На октябрьской сессии мы утвердили поправки в бюджет, предусматривающие в том числе сокращение поступлений по отдельным доходным источникам. В связи с этим особенно недопустимо неэффективное расходование бюджетных средств. Необходимо качественно выстраивать действия и алгоритмы по реализации плановых мероприятий»,— подчеркнул руководитель парламента.

И. о. министра экономики Алексей Юртаев сообщил, что, по данным на 1 октября, средства федерального и краевого бюджетов на реализацию 28 госпрограмм в 2025 году запланированы в объеме более 541 млрд руб. Федеральные средства в размере более 48 млрд руб. привлечены в рамках 21 госпрограммы России. Выполнение бюджетных программных назначений за девять месяцев составило почти 348 млрд руб., или более 64% от предусмотренных лимитов, что превышает прошлогодний уровень на 2,4%.

Приоритетными остаются расходы социальной сферы — более 380 млрд руб., исполнение по которым за девять месяцев составило более 68%. По итогам отчетного периода мерами социальной поддержки обеспечены более 2,6 млн человек.

Председатель профильного комитета ЗСК Иван Артеменко обозначил ряд проблемных вопросов. Среди них — риски по завершению строительства и реконструкции важных объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, а также недостаточные темпы освоения курортного сбора.

Причинами низких темпов строительства депутат назвал плохое качество подготовки проектно-сметной документации, низкий уровень организации производственного процесса подрядных организаций и слабую претензионную работу.

«Все муниципалитеты работают в одинаковых условиях, однако одновременно с примерами эффективной работы мы сталкиваемся и со случаями регулярных срывов и переносов сроков строительства, отсутствия контроля за его ходом. Все это говорит о низкой вовлеченности ответственных лиц на местах. Необходимо до конца года максимально приложить все усилия для завершения всех программных мероприятий»,— заявил Юрий Бурлачко.

Алина Зорина