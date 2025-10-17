Контролю и надзору обратного хода нет

16 октября в Красноярске открылся шестой форум контрольно-надзорных органов — это площадка аппарата правительства и Минэкономики для обсуждения обустройства новой структуры контрольно-надзорной деятельности (КНД) по итогам ее реформы и внедренной «регуляторной гильотины». Мероприятие интересно тем, что ориентировано в первую очередь на чиновников — в Красноярск слетелись около семисот сотрудников и руководителей региональных надзорных органов. В первый день форума речь чаще всего заходила о необходимости компенсировать рост фискальной нагрузки на бизнес поворотом к «умному контролю с человеческим лицом» — эта идея проводится аппаратом правительства, Минэкономики и Генпрокуратурой, несмотря на сопротивление контрольных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В видеообращении к местным и приехавшим в Красноярск чиновникам премьер-министр Михаил Мишустин отметил необходимость нацелить контрольно-надзорные органы на обеспечение качества товаров на российском рынке (де-факто подтвердив, что после ухода иностранных производителей с ним есть проблемы, см. “Ъ” от 11 августа), и напомнил о проведенных реформах и благодарном отклике бизнеса на отказ государства от избыточного контроля — при отсутствии отрицательных эффектов. Например, за пять лет число пожаров на опасных объектах сокращено на четверть, отметил премьер.

На пленарной сессии, которую вел курирующий в ведомстве вопросы КНД статс-секретарь Минэкономики Алексей Херсонцев, первый заместитель губернатора и глава красноярского краевого правительства Сергей Верещагин докладывал о ходе перестройки контроля-надзора со сбора штрафов на профилактику. Регион начал применять индикаторы риска нарушений для назначения проверок еще до принятия федерального закона о контроле и надзоре — и к моменту вступления его в силу результативность проверок была 90%, сейчас — 95%.

Замглавы аппарата правительства РФ Сергей Вельмяйкин начал с благодарности участникам панельной сессии за достигнутое, но очень быстро перешел к тому, что «бизнес, который соблюдает закон: контролера должен увидеть… никогда», а контролеры не должны «ходить к поднадзорным попусту». Предостерег чиновник и от реваншизма в контроле — от роста числа проверок «по поручению правительства». Аппарат Белого дома мониторит данные о таких проверках и фиксирует рост их числа, однако их эффективность в полтора раза ниже, чем у всех проверок в среднем.. Также господин Вельмяйкин рассказал, что аппарат правительства и Минэкономики начали сопоставлять структуру категорий риска в отраслях и видят там диспропорции: когда отдельные контрольные ведомства присваивают высокие риски большему числу субъектов бизнеса, чем другие в сопоставимых отраслях.

Мысль о том, что грядущий рост налоговой нагрузки на бизнес хорошо бы компенсировать снижением регуляторного бремени, звучала в нескольких дискуссиях форума. Выяснилось, впрочем, что контролерам довольно сложно уйти от логики контроля к репутационному регулированию: в разговоре об использовании добровольных систем подтверждения добросовестности бизнеса для оценки рисков нарушений (на примере раскрытия данных о качестве топлива на заправках) внезапно всплыл вопрос о том, с какой периодичностью должна проводиться такая оценка и какие последствия для нарушителей должна нести. Впрочем, на вопрос “Ъ” о том, всерьез ли контролеры, полномочия которых ощутимо урезала «регуляторная гильотина», намерены заниматься государственным контролем репутации компаний, и модератор сессии замглавы ЦСР Константин Никитин, и замглавы Росстандарта Александр Кузьмин (ведомство как раз «обкатывает» идею добровольного рейтинга заправок с участием госконтроля) признали, что вопрос санкций за «подделку репутации» пока не проработан.

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова в своем выступлении на пленарном заседании пошутила — говоря о важности проведения проверок с опорой на оценку риска нарушений, в качестве иллюстрации привела обратный пример: статс-секретарь Ростехнадзора Александр Демин, «прилетев в Красноярск, с утра поехал проверять Красноярскую ГЭС! Вот и риск-ориентированный подход!» — пожаловалась аудитор.

Глава департамента по защите прав предпринимателей Генпрокуратуры Артем Кононенко вернул разговор в серьезное русло, холодно отметив, что после «регуляторной гильотины», отменившей устаревшие основания для проверок, и реформы контрольно-надзорной сферы в целом он видит попытки вернуть массовый контроль «через парламент», хотя именно прокурорский фильтр снимает произвольные и неоправданные проверки. Представитель Генпрокуратуры призвал участников форума сосредоточиться на грамотном оформлении документов: несмотря на прогресс в оформлении внеплановых проверок, отклоняется 105 тыс. из 165 тыс. запросов на их проведение. Также господин Кононенко приоткрыл, над чем Генпрокуратура и Белый дом работают сейчас —– это «ограничение произвола» в категориях риска, а также внедрение искусственного интеллекта в изучение оснований для проверок (по этому направлению есть разработки у Россельхознадзора). Деталей, впрочем, раскрыто не было — вероятно, о них расскажет глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко, который примет участие во втором дне форума контрольных органов.

Олег Сапожков, Красноярск